ONE PIECE 1069: svelato in anteprima il Gear 5 in un frame impercettibile!

Abbiamo detto che il Gear 5 in One Piece arriverà ad agosto, ma pare che nell'episodio 1069 ci sia un easter egg, postato da un utente su Twitter, che svelerebbe in anteprima questa attesissima trasformazione di Rufy! Vediamola insieme.

Cappello di Paglia è stremato: il Gear 4 sta consumando tutte le sue energie, mentre Kaido non sembra risentire della fatica. Il nostro eroe cerca di sferrare un ultimo colpo per chiudere il duello ed è qui che si nasconde un frame chiave.

Proprio durante l'attacco ci vengono fatte scorrere davanti, in una scena che dura meno di un secondo, tutte le forme del Gear fino al 4... più una! Secondo l'utente si tratterebbe proprio di un teaser al Gear 5. Un fotogramma quasi impercettibile, se non dopo un'attenta analisi.

Ormai non ci sarebbe più nulla da nascondere: una data per il Gear Fifth in One Piece c'è e sarebbe fissata per gli episodi 1071/1072, ma di sicuro questo easter egg è un apprezzatissimo regalo che non fa altro che aumentare l'hype attorno a uno dei momenti più attesi dell'anime e che porterà, presumibilmente, alla fine dello scontro tra Cappello di Paglia e lo Yonko, concludendo l'arco narrativo di Wano.

E voi siete curiosi per quest'ultimo power-up? Fatecelo sapere con un commento e nel frattempo non perdetevi la storia delle trasformazioni di Rufy in One Piece, dal Gear Second al Fifth!