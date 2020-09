ONE PIECE: svelato l'aspetto del frutto del diavolo di Smoker e Alvida

L'immaginario di Eiichiro Oda si compone di numerosi elementi e dettagli che hanno reso ONE PIECE estremamente affascinante. L'intero tema legato ai poteri del franchise è caratterizzato dalla presenza dei Frutti del Diavolo, misteriosi alimenti in grado di donare al suo proprietario un'abilità incredibile.

Nonostante la pausa del manga, l'attesa è stata alleviata dall'uscita del 10° numero del ONE PIECE Note Magazine, la rivista interamente dedicata al capolavoro di Oda sensei. Tra le numerose novità rivelate al suo interno, l'autore ha svelato alcune curiosità attorno ai Mugiwara, annunciando la presenza di un ultimo membro della ciurma che dovrà ancora aggiungersi tra le fila dei pirati di Cappello di Paglia.

In rete i fan hanno immediatamente iniziato a speculare circa l'identità del nuovo sottoposto di Rufy tra chi suppone passa essere Carrot, già accostata ai Mugiwara diverse volte, e Yamato, la figlia di Kaido. Ad ogni modo, l'uscita dell'ultimo numero del magazine legato a ONE PIECE ha rivelato l'aspetto di nuovi frutti del diavolo, ovvero il "Moku Moku" di Smoker e il "Sube Sube" di Alvida, entrambi disponibili in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'aspetto di questi due frutti del diavolo, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.