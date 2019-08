ONE PIECE: svelato il design di nuovi personaggi di Wanokuni

Anche nell'anime è arrivato l'arco di Wanokuni, una delle fasi che promette più spettacolo nella storia di ONE PIECE. Sembra davvero che Oda abbia preparato le cose in grande considerate tutte le persone che si sono radunate sull'isola dei samurai, sia per combattere per che contro Kaido delle Cento Bestie, uno dei quattro imperatori.

Mentre l'arco dell'anime inizia i suoi primi scontri, arrivano nuovi dettagli sui prossimi personaggi che prenderanno parte all'attuale saga di ONE PIECE. Stavolta è il turno di quattro figure, di cui due già conosciute. Come possiamo vedere dall'immagine in calce, la prima a partire da destra è Carrot, la Mink che ha già accompagnato la ciurma di Cappello di Paglia su Whole Cake Island e che naturalmente si è adattata all'ambientazione in stile feudale della nuova isola.

Sotto di lei c'è Shinobu, una nuova conoscenza dell'isola e compagna del gruppo del clan Kozuki. Ritorna Basil Hawkins dopo la sua prima apparizione all'arcipelago Sabaody e quella breve mentre tentava di formare una coalizione con Kidd e Apoo. Inoltre, Hawkins è già apparso nell'anime nell'episodio di questa settimana dove ha affrontato Rufy e Zoro. Infine, uno dei soldati di Kaido, Holdem, uno strano uomo con un leone nel ventre. Quali saranno i prossimi personaggi in linea d'arrivo nell'anime di ONE PIECE?