ONE PIECE: svelato il motivo della storia di Senor Pink?

L'arco di Dressrosa di ONE PIECE è stato ricco di momenti intensi e spettacolari, mettendo a confronto la ciurma di Cappello di Paglia con quella di Donquijote Doflamingo, probabilmente uno degli avversari più potenti con cui Rufy ha avuto a che fare. Qui uno dei sottoposti di Doflamingo, Senor Pink, è stato protagonista di un flashback.

Uno dei sottoposti di Doflamingo che furono presentati durante quell'arco di ONE PIECE era Senor Pink, un uomo alto e pancione che indossava una cuffietta da bambino e aveva in bocca un ciuccio, ma in generale tutto il suo vestiario cercava di ricordare quello di un infante. In una SBS del volume 75 di ONE PIECE, dopo il capitolo 748, una domanda di una fan chiede a Oda se al mangaka piacessero quel genere di persone con un complesso da infante.

La risposta di Oda, prima sotto forma di messaggio inserito nella SBS e poi come storia nei capitoli, ha voluto essere una lezione di vita per la giovane appassionata del manga. "Uhm, potresti non giudicare a cuor leggero Senor Pink? Qui dice che hai 17 anni, e lo capisco, i giovani tendono a giudicare un libro dalla copertina, però aspetta, te lo mostrerò presto. L'essenza della mascolinità! Cosa significa essere un duro! Aspetta!"

La storia poi mostrata alcuni capitoli dopo di ONE PIECE ci fa vedere Senor Pink che, inizialmente, era un pirata affermato della ciurma di Doflamingo, ma a sua moglie mentiva sulla sua vera professione. Quando suo figlio morì per febbre e la moglie, dopo aver scoperto la vera attività del marito, fu coinvolta in un incidente che la lasciò in stato vegetativo, Senor Pink notò che soltanto vestirsi da bambino riusciva a far sorridere la moglie durante il coma. Il flashback è stato apprezzato da molti fan e chissà se la fan che mandò quella lettera ha cambiato modo di pensare.