ONE PIECE: svelato il segreto dietro al Frutto del Diavolo SMILE

I Frutti del Diavolo di ONE PIECE sono già abbastanza pericolosi di per sé e il nome in qualche modo lo conferma. Tuttavia, è stato introdotto un nuovo tipo di Frutto di Diavolo chiamato SMILE. Quest'ultimo si tratta di un frutto artificiale il cui potere ha distrutto Wano, creando molti più problemi rispetto a quelli che i fan si aspettavano.

Il Frutto del Diavolo SMILE, conferisce a chi ne usufruisce un potere pericoloso, infatti, i poveri malcapitati non possono fare a meno di sorridere.

Nel capitolo 943 della serie, siamo potuti venire a conoscenza di alcuni segreti dietro ai terribili frutti. Non solo si è scoperto che fondano le loro radici nella sostanza prodotta da Ceasar, il SAD, ma sono stati chiamati SMILE come scherzo crudele da parte di Kaido, Doflaming e Ceasar.

È a causa del frutto che durante la terribile esecuzione di Yasuie da parte di Lord Orochi, il popolo di Wano non può fare a meno di ridere. Inoltre, il potere del frutto SMILE non finisce qui. Una persona su dieci, non finisce vittima della risata, ma ottiene un grandissimo potere molto pericoloso.

Infine, vi ricordiamo che nel capitolo 944 di ONE PIECE hanno fatto il loro ritorno Zoro e Sanji, mentre di recente è stato pubblicato il trailer dell'arco narrativo di Wano.