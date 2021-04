ONE PIECE: svelato il vero nome dell'isola finale anche nell'anime!

Prima dell'avventura di Rufy, c'era un uomo conosciuto ufficialmente come Gold Roger. Fu lui a dare vita alla grande era della pirateria con quel discorso dal patibolo di Logue Town. Il suo tesoro era nascosto su un'isola misteriosa alla fine della Grand Line e che è diventato l'obiettivo finale di tutti i pirati di ONE PIECE.

Quest'isola misteriosa è stata per anni cercata da chiunque ma senza successo. L'episodio 968 di ONE PIECE rivela il momento in cui Gol D. Roger e la sua ciurma, a cui si era da poco unito anche Oden Kozuki, approdano su questa terra mitica. Dopo aver riso fragorosamente, Gol D. Roger decise di dare un nome a quest'isola che nessuno aveva visto per ben 800 anni.

La storia che Joy Boy aveva lasciato ispirarono Roger, che decise di battezzare quella terra "Laugh Tale", ufficializzando anche nell'anime - con tanto di scritta sia in caratteri occidentali che in katakana - la dicitura che sostituisce definitivamente Raftel.

L'episodio 968 di ONE PIECE è stato trasmesso su Crunchyroll, e proprio da lì proviene l'estratto con il battesimo dell'isola da parte di Roger che può essere visto nel tweet in basso. Roger ha finalmente raggiunto il suo sogno diventando il Re dei Pirati.