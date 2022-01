ONE PIECE: svelata finalmente la statua di Zoro in bronzo

Era il 2016 quando un terremoto di magnitudo 7 colpì duramente la prefettura di Kumamoto, il luogo di nascita di Eiichiro Oda, il papà di ONE PIECE. Il sensei non rimase indifferente al disastro naturale e inviò, in due tranche a nome di Monkey D. Luffy, 800 milioni di yen.

Si tratta di una cifra piuttosto importante dal momento che, al cambio attuale, corrisponde a più di 6,2 milioni di euro. Superati i primi scogli della ricostruzione, la Prefettura di Kumamoto decise in seguito di ringraziare Eiichiro Oda edificando delle statue in bronzo raffiguranti i Mugiwara in alcuni punti localizzati dell'area.

Molti dei componenti della ciurma di Luffy sono stati già omaggiati, ma all'appello mancava ancora il braccio destro del capitano: Zoro. Ad ogni modo, lo spadaccino dei Mugiwara è stato collocato al suo posto nella giornata di oggi dove è stato ufficialmente inaugurato al pubblico locale. In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad alcune fotografie scattate in occasione dell'inaugurazione.

Si tratta dunque di una splendida iniziativa quella che la Prefettura ha dedicato al celebre autore di ONE PIECE che è stato uno dei protagonisti della ricostruzione all'indomani del terremoto. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statua in bronzo di Zoro, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.