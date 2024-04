ONE PIECE: dove si svolgerà la guerra finale tra Imperatori e Governo Mondiale?

L’incedere della narrazione nella saga conclusiva di ONE PIECE ha condotto i Mugiwara ad Egghead, dove hanno fatto importanti scoperte grazie al geniale Vegapunk. Data l’incredibile battaglia che si sta consumando ora sull’isola-laboratorio, ci siamo chiesti quale potrebbe essere l’ambientazione della grande guerra finale della serie.

Attenzione a possibili spoiler e dettagli su quanto visto finora nell’arco di Egghead da qui in avanti.

In generale possiamo dire che esistono quattro luoghi piuttosto significativi dove i grandi pirati in corsa per la conquista del ONE PIECE, primi fra tutti gli Imperatori, potrebbero scontrarsi per dimostrare chi è il migliore e degno di divenire il prossimo re dei pirati. Prima di tutto abbiamo Laugh Tale, l’isola finale del viaggio, dove Barbanera, Shanks, Bugy e Luffy potrebbero ritrovarsi a contendere il tesoro, dando vita ad una delle battaglie più spettacolari e devastanti dell’intera opera.

In secondo luogo, potremmo vedere un assalto da parte dei pirati, tra cui i Mugiwara, a Marijoa, capitale del Governo Mondiale, dove si scatenerebbe un altro conflitto contro i cinque astri di saggezza e il misterioso Im, di cui, finalmente, potremmo vedere le reali capacità. Ciò potrebbe accadere come conseguenza degli eventi su Egghead, dove i Gorosei stanno seminando terrore e distruzione per non far diffondere il pericoloso messaggio di Vegapunk.

D’altra parte, il Governo Mondiale potrebbe decidere di lanciare un attacco distruttivo sull’isola di Elbaf, una mossa azzardata vista la potenza militare dei giganti, e il sostegno che avrebbero sicuramente da Luffy e compagni e altri pirati. Elbaf potrebbe, dunque, diventare teatro della grande battaglia conclusiva tra Mugiwara e membri della Marina e del Governo Mondiale, dove Luffy potrebbe finalmente vendicare suo fratello Ace e fronteggiare il Grand’Ammiraglio Sakazuki.

Infine, c’è la possibilità dello scontro sull’isola di Hachinosu, dove Monkey D. Garp ha salvato Kobi rimanendo congelato da Kuzan dei pirati di Barbanera. Qualora Luffy venisse a sapere di un evento del genere non esiterebbe a correre dal nonno, affrontando qualsiasi minaccia gli si ponga davanti, che sia Barbanera intenzionato a difendere il proprio territori, o la Marina tornata a recuperare uno dei suoi più distinti e grandi eroi.

