ONE PIECE: quale sarebbe la taglia di Carrot se entrasse nei Mugiwara?

Ormai è da diversi capitoli che c'è una grande guerra a Wano che potrebbe decidere le sorti del mondo di ONE PIECE. Ma nello stesso periodo si sono generate nel fandom del manga anche delle fazioni per il prossimo membro della ciurma. L'undicesimo membro dei Mugiwara potrebbe essere una tra Carrot e Yamato.

Chi entrerà nella ciurma dopo Wano? Ovviamente sarà necessario attendere ancora molti mesi prima di avere questa risposta. Ma intanto possiamo provare a immaginare il valore di questi due personaggi se entrassero nel gruppo di protagonisti di ONE PIECE. Concentriamoci sulla mink: quale sarebbe la taglia di Carrot se diventasse una Mugiwara?

Wano sarà sicuramente una grossa fonte di incremento per tutti i pirati di cappello di paglia, ma Carrot per ora non ha ancora una storia da piratessa. In più, pur viaggiando col gruppo dalla saga di Whole Cake Island, sembra non essere stata ancora notata da nessun membro della marina. L'unico che potrà riportare queste informazioni, una volta conclusa la guerra, sarà X-Drake che per ora non ha visto Carrot combattere contro chissà quali nemici e neanche la sua trasformazione in Sulong.

Quindi, quanto potrebbe valere la sua testa? Sicuramente l'ingresso nei Mugiwara le darebbe di default un valore abbastanza alto per una novellina. Carrot potrebbe ricevere una taglia di 100 milioni di berry per iniziare, ma il numero potrebbe elevarsi ancora di più se dovesse dimostrare di essere una combattente eccezionale nei pressi della spia della marina. Considerato il valore di Carrot, in generale però potrebbe essere giusta una taglia di 250 milioni di berry per lei in questo momento della storia di ONE PIECE.

