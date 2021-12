ONE PIECE, la taglia corrisponde alla vera forza di un pirata? La spiegazione di Oda

Eiichiro Oda, il creatore di ONE PIECE, ha costruito un sistema per aiutare i lettori a comprendere la forza di un pirata, ovvero quello delle taglie. Ogni pirata è un ricercato della Marina che ha messo a disposizione grosse fonti di denaro per stimolare i cacciatori ad aiutarli in questa guerra tra differenti ideali di giustizia.

L'autore si è sicuramente ispirato alle vere taglie dei pirati, basti pensare alla somiglianza con il reale manifesto da ricercato di Barbanera. Tuttavia, proseguendo nella storia anche Oda ha dovuto fare i conti con le falle del sistema da lui creato che non sempre rispecchia la realtà dei fatti. Tuttavia, in occasione di un SBS, l'angolo di botta e risposta tra il sensei e i fan, il papà di ONE PIECE ha chiarito se le taglie dei pirati vengono o meno influenzate dal capitano della ciurma a cui appartengono:

"Oh sì, vengono influenzate assolutamente. Dopo la saga di Dressrosa i gladiatori e i Mugiwara sono aumentati di 50 milioni di Berry come regola generale, solo che il capitano spesso riceve un rialzo maggiore rispetto ai singoli componenti della sua ciurma. Quindi, in breve, è difficile misurare la forzadi una persona dal valore della sua testa."

