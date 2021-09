ONE PIECE e la taglia di Ener: ecco quanto potrebbe valere la sua testa

Ci sono molti personaggi di ONE PIECE sconosciuti alla marina e al governo mondiale, che quindi non hanno una taglia. Eppure molti di questi sono esseri potenti che potrebbero mettere in ginocchio alcuni dei pirati più forti di ONE PIECE, e pure qualche vice ammiraglio. Uno di questi ad esempio è Ener, il dio dell'isola del cielo.

Introdotto durante la saga di Skypea, Ener è stato l'avversario finale di quella fase di storia. Possessore del Frutto del Diavolo Rombo Rombo, ha una potenza micidiale proprio grazie a questa caratteristica. Non solo, fisicamente è comunque molto versato nel combattimento e in più è in possesso di una tecnica come il Mantra, ovvero l'Haki dell'Osservazione.

Quanto varrebbe Ener se fosse stato un pirata? La sua taglia ovviamente non sarà mai nota ufficialmente, anche se Eiichiro Oda ha ammesso che Ener avrebbe una taglia di 500 milioni di Berry. Eppure, vista la sua forza e quello che abbiamo visto finora, il valore della sua testa potrebbe essere anche superiore. Difficilmente avrebbe problemi con personaggi del calibro di Charlotte Smoothie e tanti altri delle ciurme degli imperatori, quindi non sarebbe da trascurare un Ener con una taglia da 700 milioni di Berry.

Rufy ha avuto fortuna nell'incontrare un personaggio del genere che, seppur estremamente forte, ha una debolezza intrinseca in uno scontro con il mugiwara fatto di materiale isolante. Ancora oggi, il dio elettrizzante rimane uno dei personaggi più amati del manga come dimostrano il funko POP personalizzato di Ener e gli spoiler falsi di ONE PIECE 988.