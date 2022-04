ONE PIECE: che taglia aveva Oden Kozuki quando era pirata? Le stime

Sia nel manga che nell'anime, all'inizio della fase tre, la saga di Wano ha virato in una direzione completamente diversa. Archiviando momentaneamente gli eventi del presente e l'assalto a Onigashima, ONE PIECE si è concentrato sul flashback di Oden Kozuki, lo straordinario samurai e legittimo shogun dell'isola.

Capace di utilizzare due spade, entrambe di ottima fattura e con poteri assurdi come ha scoperto suo malgrado Zoro, è dotato anche di una forza fuori dal comune. In ONE PIECE lo abbiamo visto per parecchio tempo protagonista di alcune avventure, che lo hanno portato via da Wano grazie all'approdo dei pirati di Barbabianca. Successivamente si è poi unito ai pirati di Roger ed è uno dei pochissimi ad aver raggiunto Laugh Tale, diventando così un esponente di una ciurma leggendaria.

In tutto questo tempo però non è mai stata rivelata la taglia di Oden Kozuki. La avrà avuta? Probabilmente sì: un samurai forte e soprattutto esuberante come lui, pronto a lanciarsi a testa bassa in ogni scontro, avrà sicuramente attirato le attenzioni della marina, anche perché ha navigato con due degli uomini più pericolosi dell'era. Viste le sue capacità e il ruolo di spicco che ha avuto, è possibile che la taglia di Oden fosse superiore al miliardo di Berry.

