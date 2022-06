ONE PIECE: ecco la nuova taglia di Rufy, Law e Kid dopo la guerra di Onigashima

Kaido e Big Mom hanno governato i mari per decenni. I due ex membri dei pirati Rocks, che avevano anche deciso di allearsi per poter trovare più facilmente il One Piece e conquistare il mondo, sono stati però sconfitti durante la lunghissima guerra di Onigashima che li ha visti contrapposti a un'alleanza formata da pirati, samurai e mink.

Sono così decaduti dal loro ruolo non appena tutto il mondo è venuto a sapere della loro sconfitta. Ci sono così quattro nuovi imperatori in ONE PIECE, e uno di questi è Monkey D. Rufy. Il protagonista della storia è diventato quindi uno dei pezzi grossi del mare e bersaglio più ambito dal Governo Mondiale e dalla marina militare. Ma quale taglia ha Rufy dopo la vittoria contro Kaido?

Come svela ONE PIECE 1053, la taglia di Rufy ammonta a ben tre miliardi di Berry. In pratica, è stata raddoppiata in modo netto rispetto alla scorsa che ammontava invece a 1,5 miliardi, dopo la fuga da Whole Cake Island. Ma non è l'unico ad aver visto un aumento: a quanto ammonta la taglia di Law e Kid dopo Wano? Anche loro due, avendo preso parte alla battaglia contro Big Mom, hanno visto una taglia schizzare in alto e giungere anch'essa a 3 miliardi di Berry, alla pari con Rufy, che però è stato l'unico a essere eletto imperatore.



E al ritorno dalla pausa, con ONE PIECE 1054 probabilmente i dettagli verranno ulteriormente approfonditi.