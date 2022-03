ONE PIECE, la taglia di Rufy sarà stellare dopo Wano? Il numero dopo il capitolo 1044

L'uomo più pericoloso di ONE PIECE, almeno secondo Marina Militare e Governo Mondiale, è stato Gol D. Roger. La sua taglia è eccezionalmente alta e non ha pari, almeno secondo la storia che conosciamo. C'è un altro pirata che però sicuramente raggiungerà quelle cifre e che probabilmente le supererà nel giro di poco tempo.

Le taglie di Rufy si sono evolute durante la serie abbastanza velocemente, con il protagonista di ONE PIECE che nel giro di pochi mesi è passato dal valere 30 milioni a 300, arrivando poi fino a 1,5 miliardi di berry dopo il timeskip. Un numero enorme che però non è ancora pari a quello degli altri imperatori. Alla luce delle rivelazioni di ONE PIECE 1044 però è chiaro che il pirata col cappello di paglia subirà un aumento enorme, molto più del previsto.

Che taglia avrà Rufy dopo Wano, considerati gli sviluppi del capitolo 1044? Il Governo Mondiale ha finalmente rivelato che cerca il Frutto del Diavolo di Rufy da secoli e che non è mai riuscito a metterci le mani sopra. Un elemento che diventerà fondamentale ora che il frutto si è risvegliato. Se prima si pensava che alla fine del manga Rufy potesse valere 5 o 6 miliardi, adesso è possibile che raggiunga quella cifra già dalla fine di Wano.

Un Rufy che vale sei miliardi di Berry, diventando la persona più pericolosa al mondo, non è un'ipotesi da escludere.