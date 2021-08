ONE PIECE: che taglia potrebbe avere Yamato dopo Wano?

A Wano abbiamo conosciuto tanti nuovi personaggi del mondo di ONE PIECE. Col passare dei capitoli, si sono aggiunti allo scacchiere figure sempre più importanti e, a Onigashima, Rufy e compagni potrebbero aver trovato un alleato tanto insperato quanto forte. La figlia dell'imperatore Yamato è un personaggio forte e al centro della storia.

Nonostante le sue intenzioni piuttosto chiare, non si sa ancora se Yamato entrerà nei Mugiwara alla fine della saga di Wano. Di certo però il suo contributo sarebbe accettato e anche fondamentale in vista dell'ultimo arco di ONE PIECE. Con la sua forza, potrebbe essere uno dei membri più forti della ciurma. Ma quale taglia potrebbe avere Yamato dopo Wano?

Se si unisse ai Mugiwara, X-Drake riporterebbe sicuramente la sua presenza al governo mondiale, che bandirebbe un nuovo annuncio. La testa dei Mugiwara crescerà a dismisura e, con la figlia di Kaido nel gruppo, aumenterebbe ancora di più. Se possiamo ipotizzare circa un miliardo per Zoro e Sanji, Yamato sembra poter avere lo stesso trattamento di Jinbe. Stiamo d'altronde parlando di un personaggio che ha già un retaggio di valore e che attirerà molto le paure della marina e che ha un Frutto del Diavolo importante in suo possesso.

Per questo la taglia di Yamato potrebbe raggiungere facilmente i 750 milioni di Berry, ma potrebbe anche arrivare a sfiorare i 900 milioni. Voi invece che cifra pensate raggiungerà Yamato se dovesse unirsi ai Mugiwara?