ONE PIECE: le taglie definitive dei Quattro Imperatori rivelate nell'anime

Il sistema di poteri di ONE PIECE è sviluppato su tre gruppi principali: gli ammiragli della marina, la Flotta dei Sette e i Quattro Imperatori. Anzi, meglio dire era: dopo le ultime scelte effettuate al Levely, la Flotta dei Sette è stata sciolta e la sua forza verrà colmata dal gruppo scientifico della marina con i Pacifista.

Rimangono però i Quattro Imperatori, che sono anche l'obiettivo principale della Marina di ONE PIECE. E sono proprio loro al centro dell'episodio 958 di ONE PIECE, che ha confermato la natura molto informativa di questo miniarco. Stavolta è Sengoku a mostrarci gli eventi, col vecchio Grandammiraglio che spiega alle nuove reclute cosa successe durante la battaglia di God Valley, ma anche le taglie dei Quattro Imperatori.

Marshall D. Teach, alias Barbanera - 2.247.600.000 Berry;

Shanks il Rosso - 4.048.900.000 Berry;

Charlotte Linlin, alias Big Mom - 4.388.000.000 Berry;

Kaido delle Cento Bestie - 4.611.100.000 Berry;

Risulta quindi subito chiaro che Teach è ritenuto per ora inferiore rispetto agli altri imperatori, mentre per il momento Kaido è reputato il più pericoloso. Questi numeri erano tanto attesi dalla comunità di ONE PIECE che possono fare un confronto con lo stato attuale di Monkey D. Rufy e degli altri protagonisti. A breve sarà archiviato questo spaccato sul mondo, dato che ONE PIECE tornerà a Wano con l'Atto tre della saga.