ONE PIECE, taglie ed età delle Supernove della Peggior Generazione

Presentati per la maggior parte durante gli eventi dell’arcipelago Sabaody, i pirati più rappresentativi della peggiore delle generazioni di ONE PIECE prendono il nome di Supernove. Molti tra loro undici hanno già svolto imprese memorabili, e in attesa di scoprire come si comporteranno nella saga finale, andiamo a vedere le loro taglie attuali.

I recenti eventi del manga di Eiichiro Oda hanno posto sotto i riflettori la giovane Bonney, e usiamo questo aggettivo non a caso, dato che usando i poteri del frutto Toshi-Toshi appare come una donna adulta, sebbene abbia appena 12 anni. Prendendo in considerazione gli aggiornamenti alle taglie voluti dalla Marina dopo gli eventi di Wano, l’utente @OP_Spoiler2023 ha ordinato le undici Supernove in base all’età, dal più giovane al più adulto.

Come abbiamo detto prima Bonney si merita il primo posto come più giovane delle Supernove, con una taglia di 320 milioni di Berry all’età di 12 anni, una grande conquista per una piccola piratessa. Segue il protagonista Luffy, che a 19 anni può vantare sulla sua testa 3 miliardi di berry e il titolo di Imperatore. Subito dopo troviamo Roronoa Zoro, di due anni più grande del suo capitano, e con 1.1 miliardi di berry.

In quarta posizione si classifica invece Eustass Kidd, alleato e rivale di Luffy che ha contribuito alla caduta di Big Mom a Wano, e a 23 anni ha già 3 miliardi sulla testa. Allo stesso modo troviamo Law, che a 26 anni ha raggiunto la stessa cifra di Kidd, per aver fronteggiato l’Imperatrice. Killer si classifica sesto con 27 anni di età e una taglia di 200 milioni, seguito da Apoo con 31 anni e 350 milioni e Hawkins con la stessa età e 320 milioni di berry sulla testa.

X Drake, prima capitano dei Pirati di Drake e poi membro dei Sei Compagni Volanti della ciurma di Kaido si classifica al nono posto con 33 anni e 222 milioni di berry. Il secondo Imperatore in classifica è il quarantenne Barbanera, Marshall D. Teach, con la taglia più alta tra le Supernove, ben 3.996 miliardi di berry. Chiude la classifica Capone Bege, capitano dei pirati Firetank, con 42 anni e 350 milioni di berry di taglia.

Ricordiamo, infine, che una frase di Luffy avrebbe svelato il destino di Saturn, e vi lasciamo al toccante dettaglio di Oda nel capitolo 1101.