ONE PIECE: quali saranno le taglie della Flotta dei Sette dopo Wano? Le ipotesi

La Flotta dei Sette è stata sciolta. Il Levely ha apportato alcune modifiche storiche all'assetto del governo mondiale di ONE PIECE, riducendo al minimo le alleanze con i pirati. Come abbiamo visto in un breve frangente, le taglie dei cinque pirati che ne facevano parte sono in fase di ricalcolo nel manga.

Ciò vuol dire che nei prossimi volumi di ONE PIECE sapremo quali saranno le taglie di Drakul Mihawk, Boa Hancock, Edward Weevil e Buggy, gli unici membri rimasti oltre l'ormai schiavizzato Kuma Bartholomew. Proviamo a ipotizzare le future taglie di questi membri della Flotta dei Sette dopo gli avvenimenti di Wano.

Partiamo da Buggy: la sua taglia da 15 milioni sarà aumentata ma di sicuro rimarrà quello con la taglia più bassa. Considerati i suoi legami e le vecchie ciurme di cui ha fatto parte, il Governo Mondiale potrebbe calcare la mano e optare per 200 o 250 milioni di taglia, ma difficilmente lo vedremo oltre. Si sale di molto con Edward Weevil, l'autoproclamatosi figlio di Barbabianca. La sua forza sembra essere enorme ma non comanda un esercito, pertanto è limitato nei suoi mezzi. È possibile che gli venga assegnata una taglia tra i 400 e i 500 milioni di Berry.

Saliamo ancora con Boa Hancock, l'imperatrice pirata che possiede un'isola e un esercito di donne al suo servizio. Questo, oltre all'Haki, il Frutto del Diavolo letale per gli uomini e una forza fuori dal comune, la rendono una delle Shichibukai più forti al momento. Una taglia da 800 milioni, quindi 10 volte quella attuale, non è da escludere. Ci spostiamo poi sul membro più forte della Flotta dei Sette, Drakul Mihawk. Lo spadaccino è stato in grado di rivaleggiare con Shanks, con i comandanti di Barbabianca ed è temuto da tutti. Considerato che Zoro raggiungerà con ogni probabilità un miliardo di taglia dopo Wano, è impensabile che occhio di falco valga di meno. Ecco perché, nonostante non sia a capo di una ciurma, Drakul Mihawk potrebbe ricevere una taglia di 1,2 o 1,3 miliardi di Berry.

Kuma Bartholomew ovviamente non avrà più valore, così come Doflamingo, mentre sarà interessante vedere il trattamento riservato agli ex membri Crocodile e Gecko Moria. Se il primo, tornato in attività, potrebbe ripresentarsi con una taglia di almeno 500 o 600 milioni, Gecko Moria potrebbe essere dato per disperso e quindi con una taglia non modificata rispetto al passato.