ONE PIECE: tutte le taglie dei Mugiwara dopo l'arco di Wano

L’arco narrativo ambientato nel Paese di Wa è stato decisivo per lanciare l’ultima grande saga di ONE PIECE, e i Mugiwara hanno svolto un ruolo fondamentale sia nel raid di Onigashima che nella caduta di due Imperatori. La centralità di Luffy e compagni in tali eventi è valsa loro una crescita delle taglie, ormai arrivate a cifre astronomiche.

Partiamo dal membro della ciurma ad avere la taglia più bassa, ovvero Tony Tony Chopper, che ora può vantarsi di valere ben 1000 Berry, un bel salto in avanti per il medico di bordo considerati i 100 Berry precedentemente imposti dal Governo Mondiale sulla sua testa. Passiamo poi alla navigatrice Nami, che ha raggiunto ben 366 milioni di Berry, e considerata l’aggiunta di Zeus, appartenuto a Big Mom, al suo arsenale è una cifra che potrebbe tranquillamente aumentare in futuro.

Spostiamoci al bardo del gruppo, nonché superstar mondiale, Brook, il cui teschio vale 383 milioni di Berry, seguito dal robot-carpentiere Franky, il quale ha raggiunto 472 milioni di Berry. Passiamo all’abile cecchino Usop, che aveva già catturato le attenzioni del Governo Mondiale dopo gli eventi di Dressrosa, e che ora ha convinto le alte sfere a imporre sulla sua testa una ricompensa pari a 500 milioni di Berry, un bel risultato per l’insicuro e bugiardo Usop dell’inizio.

Segue una delle donne più ricercate al mondo dal Governo Mondiale, l’archeologa Nico Robin, che si avvicina pericolosamente ad una cifra record con 930 milioni di Berry. Avviciniamoci al podio con i 1,032 miliardi di Berry sulla testa di Sanji, cuoco del gruppo, membro della famiglia Vinsmoke, e capace di sconfiggere Queen, uno dei migliori sottoposti dell’Imperatore Kaido.

Successivamente troviamo Jinbe con una paurosa taglia di 1.1 miliardi di Berry, cifra dovuta alla sua precedente appartenenza alla Flotta dei Sette e ovviamente alle scorribande al fianco di Luffy e compagni. A distanza di poche decine di migliaia di Berry troviamo Zoro, con 1.111 miliardi di Berry, cifra anche questa destinata a salire vista l’abilità dimostrata in combattimento a tal punto da sconfiggere il lunariano King.

A chiudere la lista delle taglie dei Mugiwara post Wano troviamo Monkey D. Luffy, uno dei Quattro Imperatori, con ben 3 miliardi sulla testa e una foto piuttosto recente sui manifesti, quella del sorridente Gear Fifth col quale è riuscito a sovrastare la potenza di Kaido. Fateci sapere se questi valori sono giusti, secondo voi, nei commenti.

In conclusione, ecco la nuova sigla dell’anime di ONE PIECE, e la data del ritorno degli episodi su Italia 2.