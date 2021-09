ONE PIECE: le taglie dei Tobi Roppo e i luoghi di nascita nelle nuove info ufficiali

Settembre è un mese molto importante per il manga di Eiichiro Oda. ONE PIECE ha raggiunto il volume 100, un numero straordinario, ma non sarà la sola uscita di questo mese. Tra pochissimi giorni ci sarà l'uscita ufficiale del ONE PIECE Magazine ma anche del volume Vivre Card, contenente nuove informazioni sui personaggi che abitano questo mondo.

Ci sono stati tuttavia già dei leak in rete che rivelano novità su Kaido, Yamato e le calamità ma anche molte informazioni sui Tobi Roppo.

Tutti i Tobi Roppo possiedono l'Haki dell'Osservazione e dell'Armatura ;

; Who's Who è nato nel North Blue e ha una taglia di 546 milioni di Berry;

Sasaki è nato nella Grand Line e ha una taglia di 472 milioni di Berry, ha il soprannome "Sasaki sottomarino", un modo per bere sakè;

Black Maria è nata a Wano e ha una taglia di 480 milioni di Berry. Ha lottato con Nico Robin nella sua forma ibrida;

Ulti è nata nella Grand Line e ha una taglia di 400 milioni di Berry ;

; Page One è nato nella Grand Line e ha una taglia di 290 milioni di Berry.

Abbiamo quindi le taglie di tutti i Tobi Roppo, ad eccezione di quella aggiornata di X-Drake, dimostrando di essere pirati di tutto rispetto.