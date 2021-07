ONE PIECE: le taglie ufficiali di Marco, Izo e dei comandanti dell'Armata Rivoluzionaria

Le taglie dei pirati di ONE PIECE sono un argomento sempre caldo nel fandom. Dato che indirettamente indicano anche il potere di questi personaggi, molti sono curiosi di conoscere quelle cifre. Solo alcune di queste vengono rivelate durante il corso naturale della storia, come successo per le taglie di Roger e Barbabianca.

Molte altre invece vengono rivelate con volumi collaterali e informazioni sparse tramite le SBS. In questo sono fondamentali i tankobon delle Vivre Card che contribuiscono ad arricchire il mondo di ONE PIECE e ad approfondire i suoi personaggi. E sul nuovo volume in arrivo in Giappone sono state confermate le taglie ufficiali di Marco e Izo, oltre che dei quattro comandanti dell'Armata Rivoluzionaria.

Marco la Fenice ha una taglia di 1,374 miliardi di Berry;

Izo ha una taglia di 510 milioni di Berry;

Morley ha una taglia di 293 milioni di Berry;

Belo Betty ha una taglia di 457 milioni di Berry;

Lindbergh ha una taglia di 316 milioni di Berry;

Karasu ha una taglia di 400 milioni di Berry.

Taglie elevatissime e che non in molti possono vantare, anche se a spiccare di più è naturalmente la taglia di Marco la Fenice, ex comandante della prima flotta di Barbabianca. E mentre la storia va avanti, in molti si chiedono quale sarà la taglia di Rufy a fine manga di ONE PIECE.