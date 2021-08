ONE PIECE: Taika Watiti torna ad omaggiare la serie con una simpatica felpa

Taika Watiti, regista neozelandese famoso per aver diretto Thor: Ragnarok e per aver vinto nel 2020 l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale grazie al film Jojo Rabbit, è un grande appassionato di ONE PIECE, e sembrerebbe particolarmente legato al protagonista, Monkey D. Luffy, come mostrato da una recente immagine emersa sui social.

Nel mese di maggio il regista si è presentato ad un appuntamento con una felpa dedicata a Luffy, nello specifico alla sua taglia stabilita dal governo mondiale in seguito ai tragici eventi di Marineford, che ammonta a 400,000,000 berry, prima quindi dello scontro a Dressrosa con Doflamingo e delle battaglie avvenute su Whole Cake Island, che hanno designato il capitano dei Mugiwara come il quinto Imperatore, avendo ora una taglia di 1,5 miliardi di berry.

Watiti è tornato ad indossare quella felpa, ed è stato immortalato nella simpatica foto che trovate in calce alla notizia, condivisa su Reddit da Kathy Drooronoa. L'artista è sempre stato interessato ad entrare anche nel mondo dell'animazione, ed era stato scelto come regista per il live action di Akira, un'opera leggendaria all'interno del medium, ma tale progetto è stato rimosso dalla programmazione della Warner Bros., e come ha commentato lui stesso probabilmente la pellicola si farà ma senza il suo coinvolgimento. Questo è dovuto essenzialmente ai suoi impegni con i Marvel Studios per Thor: Love and Thunder, in arrivo il 6 maggio 2022.

