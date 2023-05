ONE PIECE, il tamburo della libertà suonerà presto: leak confermano la data per l'anime

Nelle ultime settimane l'anime di ONE PIECE ha attirato su di sé le attenzioni. TOEI Animation si è spinta oltre, esibendo un comparto tecnico e delle animazioni pazzesche. Il meglio deve però ancora venire. A quell'evento molto atteso manca davvero poco, come confermato da nuovi leak.

L'adattamento di ONE PIECE è entrato nella fase clou della Saga di Wano. In ONE PIECE 1061 Sanji ha risolto lo scontro con Queen, mentre nelle prossime settimane sarà il turno di un altro combattimento epico. Dopo lo speciale di ONE PIECE in onda questa settimana, Zoro avrà modo di mettere fine alla battaglia con King.

Combattimento dopo combattimento, l'anime di ONE PIECE è indirizzato verso un momento che i lettori del manga hanno già potuto vivere. La sfida tra Rufy e Kaido porterà a conseguenze inaspettate, e non solo per la trama.

ONE PIECE è vicino a quel momento, con la conseguenza che l'anime passerà a un livello successivo. Lo staff incaricato per i prossimi episodi includerà infatti nomi altisonanti, ma ciò non basta. Secondo alcuni leak l'anime adotterà una nuova sigla. Ma quando suonerà il tamburo della libertà? Stando alle più recenti indiscrezioni, ormai è certo che a luglio 2023 assisteremo al più grande episodio di sempre di ONE PIECE.