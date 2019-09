ONE PIECE: tante immagini e spoiler dal capitolo 957

Eiichiro Oda ha deciso di lasciare stupefatti i lettori con un intermezzo nell'arco di Wanokuni che indubbiamente ha smosso tutto il mondo piratesco di ONE PIECE. Ma non è finita qui, perché il capitolo 957 di ONE PIECE ha deciso di non tornare a Wanokuni, bensì continua a spaziare in lungo e in largo nella storia dei personaggi e degli eventi.

I primi spoiler di ONE PIECE 957 arrivati ieri ci hanno già dato un piccolo assaggio di ciò che vedremo domenica nel capitolo ufficiale pubblicato su MangaPlus. Taglie degli imperatori, la leggendaria ciurma pirata di Rocks e lo scontro con Roger. Ora tutto viene ancora più approfondito con le prime immagini e i testi arrivati in giornata.

Tutto il capitolo sembra che sarà gestito dal punto di vista di Sengoku, l'ex comandante della Marina. Ora nel suo nuovo ruolo di addestratore delle reclute, si lancia in un racconto relativo ai tempi andati, quando i pirati Rocks imperversavano nei mari e i cui unici rivali erano la marina e la ciurma di Gold Roger.

Nei pirati Rocks erano presenti dei giovani Barbabianca, Kaido e Big Mom. La ciurma fu sconfitta nell'immensa battaglia di God Valley, un luogo ad Elbaf, nella quale prese parte l'alleanza formata da Gold Roger e la Marina. Rocks fu quindi sconfitto da questa particolare unione di forze, e la stessa unione sembra essere stata il motivo per cui Garp non è mai stato promosso ad ammiraglio.

Nel capitolo ci saranno anche dettagli su Oden e Wanokuni, pur senza tornare sul posto, e poi appaiono finalmente le famose taglie degli imperatori: Shanks, Barbanera, Kaido, Big Mom. Oltre a questi, Sengoku mostra alle nuove reclute anche le taglie di altre due leggende: Barbabianca e Gol D. Roger. In calce potete vedere le prime immagini tratte dal capitolo più la pagina a colori d'apertura di ONE PIECE.