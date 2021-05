ONE PIECE: tanti auguri Luffy! Il web celebra il compleanno di Cappello di Paglia

Il 5 maggio compie gli anni uno dei personaggi più leggendari di anime e manga: il protagonista di ONE PIECE Monkey D. Luffy. Ecco come il web ha deciso di fargli auguri.

Sì, ok, Napoleone, Manzoni eccetera eccetera... Ma il 5 maggio è una data particolarmente importante per gli appassionati di manga e anime perché corrisponde anche al compleanno di uno dei personaggi di finzione più amati: "Cappello di Paglia" Monkey D. Luffy, l'elastico Capitano dei pirati nato dalla fantasia di Eiichirō Oda.

E il web non poteva certo lasciarsi scappare l'occasione di festeggiarlo in grande.

Così dai cosplay a tema al thread con i più bei sorrisi di Luffy, dal Menu Special Commercial con i personaggi dell'anime seduti al tavolo pronti a riempirsi la pancia e festeggiare il futuro Re dei Pirati agli auguri degli account ufficiali legati all'opera come Weekly Shonen Jump e Toei Animation, in tantissimi oggi hanno dedicato un po' del proprio tempo e della propria immaginazione per augurare il meglio a un personaggio che non sarà in 3D, ma a cui non manca nulla nulla per poterlo definirlo amico e compagno di tante avventure per i lettori e gli spettatori di ONE PIECE.

E come scrivono anche da WSJ: "Tanti auguri Monkey D. Luffy di ONE PIECE. Per 20 anni lo abbiamo visto crescere da un giovane promettente a una vera e propria leggenda dei pirati".

E voi, come avete festeggiato Luffy? Fateci sapere nei commenti.