ONE PIECE: tanti auguri a Mayumi Tanaka, 1/3 della sua vita l'ha passato con Rufy

Era il lontano 1999 quando Fuji TV trasmise quell'ottobre il primo episodio di ONE PIECE che diede inizio alle avventure di Rufy e al suo sogno di diventare il Re dei Pirati. Da allora molte generazioni di appassionati si sono susseguite, tuttavia solo una persona è rimasta realmente con il protagonista per 22 anni, ovvero la sua doppiatrice.

La doppiatrice di Rufy è un'icona del mondo del doppiaggio, un volto conosciuto in tutto il settore grazie al ruolo nell'anime di ONE PIECE. Si sente spesso parlare di lei e delle sue incredibili avventure in quel del Giappone, basti pensare alla sua esilarante esperienza in un ristorante tristellato dove interpretò Rufy insieme agli ospiti del locale.

Nella giornata di oggi, Mayumi Tanaka compie dunque 66 anni, di cui 1/3, esattamente 22 anni, passati in sala di doppiaggio a prestare la sua iconica voce al pirata più ambizioso dell'epopea di Eiichiro Oda. Lei stessa, infatti, teme di non sopravvivere fino al finale di ONE PIECE in quanto il destino dell'opera appare ancora incerto nonostante le diverse dichiarazioni del sensei nell'ultimo periodo. Ad ogni modo, non possiamo che augurare alla celebre doppiatrice di Rufy, nonché di Crilin in Dragon Ball, ancora tanti altri anni di onorato servizio, nella speranza che la sua straordinaria voce possa accompagnare altre generazioni di appassionati in tutto il mondo.

E voi, invece, cosa ne pensate del suo ruolo in ONE PIECE, possiamo definirla un'icona del mondo del doppiaggio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.