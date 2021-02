ONE PIECE, tanti auguri Nico Robin! L'archeologa dei Mugiwara compie oggi gli anni

Nel mondo di ONE PIECE il 6 febbraio è un giorno speciale, perché si festeggia il compleanno di uno dei membri più amati della Ciurma di Cappello di Paglia: Nico Robin.

Se siete fan di ONE PIECE, allora probabilmente avrete cercato almeno una volta i rispettivi compleanni dei pirati più strampalati che ci siano, per vedere magari quale membro dei Mugiwara poteva condividere il vostro stesso giorno o mese di nascita.

Ma anche se non l'avete fatto, non temete, ci siamo qua noi a ricordarvi che quest'oggi, 6 febbraio, si festeggia il giorno della nascita di Miss All Sunday a.k.a. Nico Robin.

Presentataci come avversaria della Ciurma nella saga di Alabasta, sotto lo pseudonimo, appunto, di Miss All Sunday ovvero vicepresidente della Baroque Works e braccio destro di Crocodile, Robin è stata il settimo membro dei Mugiwara (sesto se escludiamo Luffy) ad unirsi al gruppo.

Unica sopravvissuta all'attacco del Governo Mondiale all'isola di Ohara, luogo di archeologi dediti allo studio dei Poignee Griffe, Robin porterà avanti la tradizione andando alla ricerca della verità sul mistero dei Cento anni del grande vuoto.

È in possesso del potere donatogli dal Frutto Fior Fior, che le permette di duplicare a oltranza le varie parti del corpo, come mani braccia e gambe, e farle comparire su ogni superficie.

Ad oggi, continua a viaggiare assieme a Luffy e al resto della ciurma, che ormai considera la sua famiglia.