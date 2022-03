ONE PIECE: tanti auguri a Sanji, i fan festeggiano il compleanno del cuoco dei Mugiwara

L’epopea piratesca di ONE PIECE, ideata dal maestro Eiichiro Oda, è diventata col passare degli anni, e per la sua incredibile longevità, una delle opere simbolo del fumetto giapponese odierno, rendendo iconici anche i protagonisti. Era quindi inevitabile che la community si unisse per festeggiare il compleanno di un Mugiwara sui social.

Stiamo parlando del cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia, Vinsmoke Sanji, conosciuto anche col soprannome Gamba Nera, che sin dalla sua prima apparizione nel capitolo 43, pubblicato su Weekly Shonen Jump l’8 giugno 1998, ha saputo catturare l’attenzione dei lettori. Le disavventure che hanno coinvolto Luffy e i suoi compagni hanno dato a Sanji l’opportunità di mostrare le sue capacità combattive, e i dettagli riguardanti il suo passato e le sue origini, legate alla famiglia Vinsmoke, lo hanno reso uno dei personaggi più interessanti.

Anche durante la guerra che sta coinvolgendo Wano si è dimostrato una figura piuttosto importante, sia nascondendosi dietro la raid suit, sia affrontando direttamente Queen, uno dei migliori sottoposti di Kaido. Per questo i fan hanno deciso di omaggiarlo con illustrazioni e post, di cui trovate qualche esempio in calce, anche per augurargli un buon compleanno, visto che stando a quanto rivelato da Oda stesso Sanji è nato il 3 marzo.

Per concludere vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1042 di ONE PIECE, in arrivo su Manga Plus domenica 6 marzo 2022.