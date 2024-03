One Piece TCG, le 5 carte più costose di OP-06: la prima vale tantissimo!

Dopo avervi presentato la prossima espansione del TCG di One Piece, Wings of the Captain, vediamo ora quali sono le cinque carte più costose di OP-06, almeno per ora. Addirittura, ce n'è una il cui prezzo di partenza supera ampiamente i 1.000 Euro!

5 - Charlotte Linlin - OP06 (OP03-114)

Charlotte Linlin - anche nota con il nome di Big Mom - si trova in vendita su CardMarket al prezzo di ben 120 Euro. La piratessa - capitana dei Pirati di Big Mom e regina di Tottoland, nonché ex-Imperatrice del Mare - è stata già stampata per la prima volta nel set OP03 (il che ne spiega la numerazione nel set): quella di OP06 è dunque una ristampa, ma il suo prezzo resta comunque altissimo.



4 - Rebecca - OP06 (OP05-091)

Non è difficile capire perché la ristampa di Rebecca in OP06 abbia già da ora un costo così alto, pari a 130 Euro. L'illustrazione della carta, d'altro canto, è un tripudio di fanservice, che enfatizza la bellezza della ragazza originaria di Dressrosa. Inoltre, si tratta di un personaggio molto amato dai fan, se non altro per via dei suoi complessi rapporti con eroi e villain dell'opera di Eiichiro Oda, quali Monkey D. Luffy, Donquijote Doflamingo e l'intera famiglia Riku, di cui Rebecca fa parte.



3 - Nami - OP06 (ST01-007)

Anche in questo caso si tratta di una ristampa, stavolta proveniente da uno degli Starter Deck del set. La carta viene venduta su Cardmarket al prezzo di 135 Euro, anche se sarà disponibile solo dal 15 marzo (la data d'uscita ufficiale di Wings of the Captain). Anche in questo caso, il prezzo della carta dipende dalla bellezza del suo artwork e dal fatto che la figura ritratta è nientemeno che uno dei membri più importanti dei Mugiwara, anche se in questo caso l'aspetto è molto diverso da quello che tutti conosciamo e amiamo.



2 - Yamato - OP06-022

Seconda posizione del podio per un'altra figura molto amata dai fan, che in questo è ritratta in una versione che ne enfatizza i tratti del volto, comprese le corna rosse. La figlia di Kaido viene qui ritratta in un close-up dalla stile vicino a quello del manga originale, e ha un costo pari a 145 Euro.



1 - Roronoa Zoro - OP06-118

Prima posizione assoluta per la variant Manga Rare di Zoro, che ha un prezzo da capogiro: parliamo infatti di ben 1.700 Euro per la carta meno costosa, nel momento in cui scriviamo queste righe. Merito del trattamento Manga Rare, uno dei più rari nel mondo del cardgame di One Piece, nonché di una scelta azzeccata nella tavola da replicare in formato tascabile. Se volete saperne di più sul personaggio, perché non date un'occhiata al nostro approfondimento sul viaggio di Zoro in One Piece?



