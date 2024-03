One Piece TCG, quando esce la nuova espansione? Tutto sul set di Zoro e Sanji

Ormai One Piece è entrato nella saga di Egghead, e la conclusione del manga di Eiichiro Oda (e dell'anime tratto da quest'ultimo) si avvicina rapidamente. Intanto, però, il gioco di carte collezionabili tratto da One Piece continua la sua ascesa in termini di popolarità in tutto il mondo. Ma quando esce la prossima espansione?



Il prossimo set del cardgame di One Piece si chiamerà "OP06 - Wings of the Captain" e, come possiamo leggere dal sito web ufficiale di OPTCG, farà il suo debutto in tutto il mondo il 15 marzo 2024. Come ormai da tradizione, la nuova espansione arriverà solo in inglese (oltre che in giapponese, limitatamente al Sol Levante), mentre insieme a quest'ultima farà il suo debutto anche lo Starter Deck di Zoro e Sanji, chiamato anche "ST-12".



In effetti, come emerge sin dalla copertina dei booster box della nuova espansione, Zoro e Sanji saranno al centro di OP06, come indiscussi protagonisti del set. Quest'ultimo, infatti, introdurrà diverse carte pensate per completare e rafforzare la cardlist dello Starter Deck 12, a partire da due incredibili versioni full art di Zoro e Sanji: queste andranno ad aggiungersi alle due carte "Character" dedicate ai Mugiwara, nonché alla carta "Leader" che vede Sanji e Zoro insieme nello stesso artwork.



Accanto ai due Mugiwara, il set "Wings of the Captain" introdurrà una pletora di nuove carte e di nuovi temi basati sulle saghe dell'Isola degli Uomini Pesce e di Thriller Bark, ispirandosi sia all'anime che al fumetto originale di Eiichiro Oda. Ci sarà anche spazio per diversi membri dell'esercito Germa 66 di Vinsmoke Judge, che promettono uno stile di gioco mai visto finora. Tra i leader già mostrati da Bandai Namco abbiamo personaggi del calibro di Gecko Moria, Perona e Yamato, ma anche Uta, Hody Jones e Vinsmoke Reiju.



Sia il deck che la nuova espansione, dunque, saranno lanciati il 15 marzo 2024. Per quanto riguarda "Wings of the Captain", ogni pacchetto del set costerà 4,49 Dollari sul mercato internazionale. In totale, la cardlist di OP06 conterrà 126+1 carte, tra cui 6 Leader, 45 Comuni, 30 Non Comuni, 26 Rare, 10 Super Rare, 2 Rare Segrete, 6 Carte Speciale, una Treasure Rare e una Don! Card.