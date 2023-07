One Piece: create il vostro poster da ricercato grazie a netflix!

Il team di Netflix che ha lavorato all'attesissimo adattamento live-action di One Piece ha dato un motivo in più per far impazzire i fan con l'uscita di un generatore di poster ricercato ufficiale.

Con il debutto dell'adattamento live-action dell’opera di Oda in prossimità, il team dietro questa epica trasposizione sta cercando un modo originale per coinvolgere i fan nella storia dei pirati. Se non l’avete ancora visto, qui trovate il trailer di One Piece prodotto da Netflix.

Il generatore di poster ufficiale offre ai fan l'opportunità di essere inseriti nella lista dei ricercati dei Marine, proprio come i famosi pirati protagonisti dell'anime e del manga. Per ottenere il proprio poster di ricercato di One Piece basta rispondere ad alcune semplici domande e il generatore rilascerà un poster personalizzato con la propria taglia.

Chiunque abbia mai sognato di fare parte dell'equipaggio di Rufy e vivere le avventure dei Pirati di Cappello di Paglia può ora scoprire quanto vale agli occhi del Corpo dei Marines. Sicuramente la taglia assegnata sarà meno alta di quella di Rufy, ma il semplice fatto di poter vedere il proprio volto su un poster di ricercato di One Piece sarà un'esperienza emozionante e coinvolgente.

Forse, con un po' di temerarietà e determinazione, alcuni fan potrebbero sentirsi ispirati a seguire le orme del capitano Rufy e lanciarsi in avventure straordinarie per cercare fama e gloria come pirati dei Mari.

Il generatore di poster ricercato di One Piece è solo l'inizio di quello che promette di essere un incredibile viaggio nel mondo dei pirati più famosi dell'anime e del manga. Con il grande debutto dell'adattamento live-action di One Piece di Netflix all'orizzonte la passione dei fan per questa epica storia di pirati sta raggiungendo l'apice. Per ingannare l’attesa, vi sfidiamo a scovare i 5 dettagli presenti nel trailer di One Piece di Netflix uguali al manga.

Non resta che aspettare ansiosamente l'uscita del film live-action e continuare a sognare di solcare i mari come veri e propri avventurieri.