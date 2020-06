ONE PIECE: il team stuzzica i fan con un piccolo teaser dedicato all'anime

Come molto probabilmente saprete, il sopraggiungere del COVID-19 e della successiva quarantena che ha tenuto chiuse in casa miliardi di persone per interi mesi ha avuto durissime conseguenze per il mercato globale, con ogni industria che ha finito con il risentire della situazione, compresa quella dedicata ad anime e manga.

Tra eventi cancellati e serie la cui uscita è stata rimandata, questa prima metà del 2020 è stata assai povere di novità e solo recentemente la situazione sembra star tornando lentamente alla normalità. Tra le tante produzioni che dovrebbero riprendere la loro normale serializzazione, figura anche la tanto apprezzata epopea animata di ONE PIECE che oramai da due mesi buoni si faceva attendere.

Recentemente è stato però confermato che presto l'opera riprenderà con la sua pubblicazione e su Twitter sono state pubblicati vari piccoli teaser pensati per ingolosire i fan. L'ultimo è stato rilasciato proprio in queste ultime ore, una singola immagine - che potete visionare scorrendo a fondo news - raffigurante un personaggio di cui si è parlato in più di un'occasione nel corso dell'ultimo arco narrativo, ovvero quel Queen che promette faville, con i fan che già non vedono l'ora di vedere le prossime puntate dell'anime.

Prima di salutarvi, ricordiamo a tutti gli interessati che recentemente è stata presentata una splendida figure a tema ONE PIECE dedicata ad Ace. Inoltre, in questi ultimi giorni è stato reso noto che uno degli editor di Oda abbandonerà presto ONE PIECE.