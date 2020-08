ONE PIECE: il teaser dell'episodio 936 mostra un nuovo potere

Sebbene la serie animata di ONE PIECE sia attualmente al secondo atto di Wanokuni, la nuova sigla d'apertura ha presentato una miriade di personaggi pronti per essere introdotti. Tra questi spicca Oden Kozuki - di cui è stato svelato rivelato l'aspetto - una scelta che ha diviso il dibattito all'interno della community.

Anche la presenza di Sabo, tuttavia, ha sollevato la discussione di diverse teorie riguardo al suo ipotetico impiego nelle future puntate. Come ogni domenica, ci aspetta un nuovo episodio di ONE PIECE, questa volta il 936. La puntata, come suggerisce piuttosto esplicitamente il trailer in calce all'articolo, sarà incentrata sul Ryou, l'estensione dell'Haki dell'Armatura utile a Rufy per fronteggiare l'imperatore Kaido.

Nell'apprendimento di questo potere l'anziano Hyo rivestirà un ruolo fondamentale, mostrandone a Cappello di Paglia un'applicazione concreta all'interno di uno scontro. I pochi frame del teaser prefigurano una certa cura della messa in scena; ci auguriamo che non si tratti solamente di qualche sequenza isolata ma che si applichi alla gran parte dell'episodio, così da regalarci un adattamento impeccabile del materiale cartaceo realizzato da Eiichiro Oda.

ONE PIECE: l'opening anticipa gli episodi e mostra un nuovo, importante personaggio. ONE PIECE: colpi di scena e furia, ecco i titoli dei prossimi episodi del'anime.