ONE PIECE: la tecnica a nove spade di Zoro fa impallidire Kaido in una statua da 1500 euro

Se nella serie manga di Eiichiro Oda i Mugiwara stanno affrontando la minaccia del traditore di Egghead, nell'adattamento animato Luffy e compagni sono ancora impegnati nelle straordinarie battaglie che hanno composto la Saga di Wano. Uno degli incontri più iconici è stato celebrato in una nuova statua da collezione di ONE PIECE.

La fine dell'arco narrativo di Wano è ancora lontana nell'anime di ONE PIECE, con Rufy che deve ancora risvegliare i suoi nuovi poteri. In attesa di questo attesissimo momento, che certamente sconvolgerà la rete, è stata una delle Ali del Re a impensierire Kaido finora.

Lo scontro tra Zoro e Kaido avvenuto sul tetto di Onigashima ha dimostrato quanto pericoloso possa essere l'ex cacciatore di taglie e quanto abile sia diventato nell'arte della spada. Nel corso di Wano Zoro ha infatti dimostrato di riuscire a destreggiare Enma, la O Wazamono con cui Kozuki Oden riuscì a ferire Kaido.

Nella statua da collezione realizzata dall'azienda specializzata LAST SLEEP viene ripreso uno dei momenti chiave della battaglia tra Zoro e Kaido. Con la tecnica a nove spade Zoro diviene la reincarnazione di un demone a tre facce e sei braccia dall'immenso potenziale offensivo. Con lo Spirito del Demone Ashura Zoro è stato in grado ferire le robuste scaglie dell'Imperatore Kaido. Sapete che questa non è la tecnica più forte mostrata da Zoro in ONE PIECE?

La figure sarà disponibile in tre varianti. La prima e più costosa è alta 76 centimetri e ritrae la suddetta scena. Il prezzo per portarla a casa è di 1495 euro. La seconda variante è identica alla prima, ma alta 52 centimetri e prezzata 995 euro. L'ultima, per 270 euro, mostra invece solo Zoro, con o senza bandana, ed è alta 34 centimetri.