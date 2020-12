ONE PIECE: la tecnica a tre spade di Zoro è la protagonista della figure di STI Studio

A distanza di anni dal suo debutto, ONE PIECE è ancora oggi un fenomeno globale che gode di florido merchandinsing e numerose iniziative a tema. Recentemente il capolavoro di Eiichiro Oda ha raggiunto il capitolo 1000 e, per festeggiare, l'autore e la casa editrice hanno avviato una serie di campagne promozionali.

Inevitabilmente, dunque, anche il settore del merchandinsing ha ricevuto una rapida impennata in occasione di questo incredibile traguardo. Su tutte, dunque, spicca anche un modellino in scala realizzato da STI Studio che ha voluto omaggiare attraverso una statuetta un iconico personaggio del franchise, Roronoa Zoro, lo spadaccino dei Mugiwara.

La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae il pirata con il tipico abbigliamento della saga di Wano intento a puntare contro i suoi avversari una delle micidiali tecniche a tre spade. La statuetta è proposta al pubblico in scala 1/6 con un'altezza di circa 41 cm. Il modellino è già preordinabile ad un prezzo di circa 445 euro a cui vanno ad aggiungersi le eventuali spese di spedizione. La consegna, invece, è attesa durante il corso del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente l'editor di ONE PIECE ha partecipato a un'intervista in cui ha chiarito alcune leggende metropolitane in merito all'autore dell'opera. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta a cura di STI Studio, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.