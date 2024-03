ONE PIECE, tutte le tecniche del Gear Fifth usate da Luffy fino al capitolo 1109

Il capitolo 1044 di ONE PIECE è stato fondamentale per le numerose scoperte relative al frutto Gom Gom, rivelatosi in realtà uno dei frutti che il Governo Mondiale avrebbe voluto far sparire definitivamente dalla circolazione, ovvero l’Homo Homo modello Nika di tipo Zoo Zoo mitologico, che Luffy ha saputo sfruttare al momento opportuno.

Grazie al risveglio del reale potenziale del frutto, infatti, il protagonista ha raggiunto la forma del Gear Fifth, tremendamente potente, e senza la quale non avrebbe avuto alcuna speranza di battere definitivamente il tirannico Imperatore Kaido sull’isola di Onigashima. Da quel debutto, spettacolare e inatteso, Luffy ha dimostrato di saper usare molto bene questa novità nel suo già vasto arsenale di attacchi, ideando tecniche diverse, tutte molto potenti.

La prima serie di colpi è stata mostrata proprio nel confronto con l’Imperatore, a cui Luffy è riuscito a infliggere ingenti danni grazie al Gum Gum Balloon, dopo essersi inserito nel corpo di Kaido. Successivamente, rimanendo in una propria forma estesa e allargata, il Mugiwara ha unito le due estremità di Kaido in forma drago trasformandolo in una corda da salto. Inoltre, contro il potente tiranno, Luffy ha mostrato di poter afferrare una saetta, donandole le proprietà della gomma come a qualsiasi cosa vicino a lui in base alla sua discrezione, da scaraventargli addosso, grazie al Gum Gum Lightning.Arriviamo però alla tecnica più potente usata da Luffy in Gear Fifth: il Gum Gum Bajrang Gun, tramite il quale rende il proprio pugno gigantesco, di gran lunga superiore a quanto visto in passato, e ancora più letale infondendolo con l’ambizione dell’armatura.

Nella battaglia contro Rob Lucci, leader della CP0, invece Luffy ha deciso di attingere ad altre tecniche, sempre legate alla sua nuova forma. In primis abbiamo la Gum Gum Mole Pistol, una versione migliorata dell’attacco Pistol, per poi passare alla Dawn Rocket, altra versione potenziata della Gum Gum Rocket, e arrivare al Dawn Whip, in cui estende la propria gamba per renderla più resistente e scagliarla violentemente contro il nemico.

Concludiamo con quanto mostrato dal protagonista nel corso dell’incidente di Egghead, che ha finito per coinvolgere personaggi estremamente potenti e pericolosi, come l’Ammiraglio Kizaru e l’Astro di Saggezza Jaygarcia Saturn. Per respingere la tecnica di clonazione del marine Luffy ha sfruttato il Dawn Stamp, potenziando sempre una delle sue gambe, per fare poi affidamento sul Gum Gum Star Gun, potenziando e ingrandendo una delle sue braccia con l’ambizione dell’armatura e del re conquistatore, riuscendo a scaraventare Kizaru molto lontano e con una violenza tale da obbligarlo a riposarsi. Per fronteggiare l’astro di saggezza, invece, Luffy ha usato il Gum Gum Dawn Gatling, ingrandendo e potenziando le proprie braccia per riempire di pugni e colpi Saturn, spedito a centinaia di metri di distanza e rimanendo gravemente ferito.

Per proteggere Vegapunk, inoltre, il protagonista ha attuato il Gum Gum Giant, riuscendo a fermare sia Kizaru che Saturn con le sue enormi braccia. Nell’ultimo capitolo pubblicato, il 1109, Luffy usa il Gum Gum Booming Dawn Cymbal, facendo collidere Saturn e Kizaru con un sonoro schiocco delle sue mani. I nemici appaiono appiattiti come se fossero dei fogli di carta, ma nemmeno questo sembra essere stato sufficiente a porre fine al devasto su Egghead.