ONE PIECE, quanto era temibile Kaido? I 3 personaggi più forti sconfitti dall'Imperatore

Kaido è sicuramente uno dei personaggi più potenti concepiti da Eiichiro Oda in One Piece. L'ex-Imperatore del Mare ha dichiarato di essere un "Ogre", quindi appartiene ad una delle razze più forti di One Piece. Non è un mistero, infatti, che Kaido abbia sconfitto avversari straordinariamente coriacei ed ostici. Quali sono stati i più pericolosi?

Innanzitutto, Kaido ha dovuto fronteggiare Zoro, lo spadaccino della ciurma di Mugiwara. L'ex cacciatore di pirati si è distinto in battaglia, riuscendo persino a perforare le durissime scaglie di Kaido, ma è stato messo completamente fuori gioco con un singolo Thunder Bagua del capitano dei Pirati delle Cento Bestie.

Oltre a Zoro, anche Rufy è stato battuto da Kaido - per ben tre volte - prima di avere la meglio in uno scontro contro l'ex-Imperatore. Infatti, soltanto il risveglio del Gear Fifth in One Piece ha permesso al protagonista di uscire vincitore dal duello con Kaido, che si è dimostrato, più volte, una barriera quasi insormontabile.

Infine, non possiamo non citare Kozuki Oden, il daimyo di Kuri. Durante la battaglia con Kaido, non solo gli ha tenuto testa, ma gli ha provocato una cicatrice che non è più scomparsa. Purtroppo, l'ex membro dei pirati di Gol D. Roger è stato sconfitto a causa di una distrazione e non ha avuto una seconda chance per affrontare la minaccia del paese di Wano.

Avendo sopraffatto questi nemici, è facile comprendere quanto Kaido sembrasse imbattibile e la sua sconfitta in One Piece ha sorpreso persino il suo doppiatore. Cosa ne pensate di Kaido? Chi credete potrebbe vincere in uno scontro 1 vs 1 con lui? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!