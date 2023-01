ONE PIECE: una temibile Kaido al femminile in questo cosplay

Gli Yonko, alias i quattro imperatori di ONE PIECE, sono stati per lunghissimo tempo delle entità irraggiungibili, con una forza non soltanto fisica ma anche politica e militare che sembrava distante anni luce dalla piccola realtà dei pirati di cappello di paglia. Eppure, per raggiungere Laugh Tale è fondamentale abbatterli tutti.

Il primo incontro è avvenuto con Barbabianca, morto a Marineford. Ma i veri scontri di Rufy sono avvenuti con Big Mom e Kaido. La prima è stata tenuta a bada con difficoltà a Whole Cake Island, ma è stato il secondo il vero banco di prova per i protagonisti di ONE PIECE. La forza di Kaido è riconosciuta da tutti e non a caso è l'imperatore più forte di ONE PIECE. Nella lunghissima saga di Wano, culminata nella guerra di Onigashima, c'è stata una lunga battaglia tra Kaido e Rufy, con entrambi che hanno mostrato il massimo delle loro potenzialità.

Anche se quasi sempre in versione drago o in versione ibrida, Kaido verrà ricordato principalmente per la sua forma umana. Un uomo gigantesco, con soprattutto un busto sproporzionato rispetto al resto del fisico, con un tatuaggio enorme e delle corna giganti sulla testa. Ma come sarebbe in versione genderbent? Questo cosplay di Kaido al femminile sprigiona potenza lo stesso, come la versione maschile. Nico Nico non ha i baffi ma ha tutto il resto, dalla mazza gigantesca ai vestiti di Kaido con tutti i suoi ornamenti tra corna, catene, fasce e tanto altro ancora.

E adesso chi è il personaggio più forte di ONE PIECE?