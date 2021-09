ONE PIECE, il tempestoso debutto di Yamato nell'anime: il video del suo attacco

L'approdo a Onigashima di Rufy e degli altri pirati e samurai dell'alleanza che dovrà mettere fine al regno di Kaido e Orochi è stato molto turbolento. Il pirata col cappello di paglia non è il tipo da rimanere fermo a guardare quando ci sono cose che non gli piacciono. Ma nel mentre, i protagonisti di ONE PIECE erano anche tenuti d'occhio.

Il personaggio che li osservava era Yamato, un figuro misterioso che indossa una strana maschera che copre completamente il volto. Nell'anime di ONE PIECE, Yamato ha appena ricevuto una voce, ufficializzata da pochi giorni proprio in vista del suo vero e proprio debutto. L'apparizione vera e propria è avvenuta domenica 5 settembre su Crunchyroll dove Yamato ha fatto subito capire la sua vera forza.

In ONE PIECE 990, Rufy stava affrontando Ulti e Page One. I due fratelli stavano mettendo i bastoni tra le ruote al capitano dal cappello di paglia che avrebbe invece voluto evitare scontri importanti e quindi perdere energie. Mentre Ulti, trasformata in dinosauro, si prepara ad attaccare, Yamato interviene e usa la Bagua Tonante ereditata dal padre Kaido per mettere al tappeto Ulti con un solo colpo. Tutta la sequenza dell'attacco di Yamato è disponibile nel video in basso.

ONE PIECE si avvicina all'episodio 1000, il quale porterà con sé anche alcune novità.