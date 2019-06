ONE PIECE: dopo tanto tempo, due personaggi riappaiono insieme nel manga

I fan di ONE PIECE erano in ansia per un avvenimento che non si verificava, nel manga, da tantissimo tempo. Addirittura, hanno portato il conto: 219. Questo è il numero di capitoli in cui non apparivano insieme Zoro e Sanji. A causa degli eventi che hanno diviso la ciurma a Dressrosa e Whole Cake Island, i due non interagivano da parecchio.

Per loro fortuna, l'arco di Wanokuni ha fatto riunire in un'unica isola la ciurma di Cappello di Paglia, con gli eventi del capitolo 943 del manga di ONE PIECE che finalmente ha fatto rivedere insieme, nell'ultima vignetta, l'iconico duo. Il capitolo 944 della serie ha rinsaldato queste interazioni, grazie anche agli scontri susseguitisi nella piazza di esecuzione in seguito all'omicidio di Yasuie.

Naturalmente, i due non hanno perso occasione di rimbeccarsi e litigare nonostante la situazione pessima in cui si trovavano, con lo shogun Orochi poco distante e tanti pezzi grossi dell'armata di Kaido come X-Drake e Basil Hawkins nelle vicinanze. I due si deridono storpiandosi anche i nomi falsi, presentandoci così "Algajuro" e "Ricciolgoro".

È probabile che i due membri più forti della ciurma di cappello di paglia interagiranno insieme anche nel prossimo capitolo di ONE PIECE, essendo ancora, insieme ai loro compagni, nel distretto di Rasetsu e per di più circondati dai soldati di Wanokuni e dai pirati delle Cento Bestie. In che modo Zoro e Sanji riusciranno a portare i loro compagni in salvo, considerato che Rufy è ancora nella prigione di Udon?