ONE PIECE: ecco una tenera fan-art di Nightmare Luffy e Nami!

Sebbene Monkey D. Rufy, dopo i 2 anni di addestramento con Rayleigh, sia in grado, tramite il Gear Fourth, di assumere nuove potentissime forme, un'antica e particolare versione del nostro Cappello di Paglia è sempre rimasta impressa nella mente degli appassionati di ONE PIECE. Stiamo parlando di Nightmare Luffy, qui raffigurato in posa con Nami.

La portentosa e minacciosa trasformazione di Luffy era apparsa durante l'oscura Saga di Thriller Bark, quando l'uomo di gomma, al fine di sconfiggere il membro della Flotta dei Sette Gecko Moria, era riuscito ad assorbire cento anime, incrementando sensibilmente la sua massa corporea.

Di recente un fan della serie, tale YaBoiLuke123445678, ha realizzato e postato sul proprio account Reddit una stupenda illustrazione, che ci mostra Nightmare Luffy e Nami. L'opera, dimostratasi particolarmente apprezzata dagli appassionati, raffigura uno spaesato Rufy intento a ricevere un amorevole abbraccio dalla compagna che, con le guance arrossate, si esibisce anche con un occhiolino. Tre spiriti si accingono intorno ad essi.

Ricordiamo agli appassionati della trasposizione animata della fatica di Eiichiro Oda che gli ultimi avvenimenti ci hanno mostrato il ritorno di uno storico nemico. Il tutto nel mentre, durante una recente intervista, proprio l'autore della celebre epopea ha svelato i risvolti imprevisti a cui è andato incontro durante la stesura della trama.

