ONE PIECE, per una teoria è certo: quel personaggio è morto

Il capitolo 1079 di ONE PIECE ha risolto in modo tanto rapito quanto inaspettato uno degli scontri più attesi della Saga di Egghead. Il finale del combattimento ha lasciato però i fan con qualche dubbio. Quel personaggio è ancora in vita o il tremendo colpo subito non gli ha lasciato scampo?

In ONE PIECE 1076 avevamo visto Eustass Capitano Kidd avvicinarsi a Elbaf in cerca di vendetta. Il pirata della Peggior Generazione intendeva sconfiggere la Ciurma del Rosso non solo per rivalsa nei confronti di quel braccio che gli fu portato via in precedenza, ma anche per assicurarsi un posto tra gli Yonko e avvicinarsi al ONE PIECE e Laugh Tale.

Il capitolo 1079 di ONE PIECE ha dimostrato però tutta la potenza di Shanks, il quale con un solo colpo, il Divine Departure appreso da Roger, annichilisce completamente Kidd, Killer e tutta la ciurma nemica. Per Kidd non c'è stato scampo, ma i fan non sono davvero sicuri se sia stato semplicemente sconfitto, oppure se sia morto. Una teoria di ONE PIECE risponde concretamente a questo dubbio analizzando il passato dell'opera e lo stile di Eiichiro Oda.

Ogni volta che Oda disegna un personaggio finito K.O., questi viene disegnato con le pupille bianche e prive di conoscenza. Questo è accaduto ad esempio a Luffy nel capitolo 923 e a Kidd nel capitolo 1038. Nel capitolo 1079, tuttavia, le pupille di Kidd sono differenti, e oltre al classico bianco includono delle linee nere. Questo è esattamente quello che avvenne a Luffy nel capitolo 1043, quando Momo non riuscì più a sentire la voce di Cappello di Paglia e il suo battito cardiaco cessò. Dunque, stando a questa logica, Kidd è morto per mano di Shanks e non tornerà mai più in scena.