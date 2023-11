ONE PIECE e la teoria sulla fine di Egghead: un ammutinamento al Governo Mondiale?

L’arrivo dei Mugiwara sull’isola di Egghead ha comportato la mobilitazione non sono degli agenti del CP0 ma anche di uno degli Ammiragli della Marina, Kizaru, e dell’astro di saggezza Jaygarcia Saturn. L’assalto di queste personalità ha causato un inevitabile incidente, che segnerà la storia del mondo di ONE PIECE. Ma come si concluderà?

Le ipotesi apparse in rete e proposte dalla community sono svariate, e se molte sono legate al destino di Bonney, visto l’approfondimento nel flashback dedicato a lei e a suo padre Orso Bartholomew, una in particolare sembra aver previsto un ammutinamento nei confronti del Governo Mondiale. Stando alla fantasia dell’utente @3SkullJoe il finale dell’arco di Egghead donerebbe ai lettori alcune rivelazioni importanti, relative alle scoperte degli studenti di Ohara, ma, soprattutto informazioni in grado di stravolgere la posizione del Governo Mondiale.

A svolgere un ruolo centrale in questa conclusione sarebbe il trio di personaggi Sabo, Bibi e Morgans, con la ragazza pronta a rivelare al mondo intero il vero significato della D. dopo ave letto una lettera firmata da Nefertari D. Lili. La teoria prevede anche che, oltre a questa rivelazione, Bibi dica al mondo dell’esistenza di Im, la misteriosa figura che siede sul trono vuoto di Marijoa, e delle vere forme demoniache degli astri di saggezza.

Ciò causerebbe un terremoto interno al Governo Mondiale e alla Marina, e membri come Garp, Smoker e Fujitora potrebbero cogliere l’occasione per un colpo di stato. Secondo ulteriori ipotesi anche Kizaru si ribellerebbe, salvando Vegapunk, e quest’ultimo prenderebbe il controllo dei Pacifista per dare manforte alla lotta contro il governo.

Una sequenza di colpi di scena che renderebbero sicuramente interessante la fine di un arco già molto importante come Egghead, ma che forse appare poco plausibile per i troppi personaggi coinvolti. Per concludere, ecco gli spoiler completi di ONE PIECE 1100, e le 5 scene più iconiche di Roronoa Zoro. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere cosa vi aspettate dalla fine di Egghead nei commenti.