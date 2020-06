ONE PIECE: la teoria di un fan anticipa un possibile destino dei Tre Ammiragli

I fan di ONE PIECE sono capaci di creare teorie strampalate per spiegare scelte passate e future di Eiichiro Oda. Alcuni di loro però riescono a scavare così a fondo, basandosi sulle possibili ispirazioni del mangaka, da creare teorie che davvero possono portare a delle anticipazioni sugli eventi che saranno poi presentati nel manga.

La teoria che vi presentiamo oggi e che è rimbalzata su alcuni luoghi di internet, tra cui Reddit, riprende una domanda di un fan fatta proprio ad Eiichiro Oda in una delle tante SBS di ONE PIECE. Per chi non lo sapesse, le SBS sono degli angoli tra un capitolo e l'altro del manga che si trovano nei tankobon, dove Oda risponde ad alcune lettere arrivategli dagli appassionati.

In una di queste, un lettore mostra di aver compreso le ispirazioni dei Tre Ammiragli della Marina di ONE PIECE. I primi tre, Aokiji, Akainu e Kizaru, sono ispirati agli animali che divennero amici di Momotaro nella fiaba giapponese. Questi rappresentano dei compagni che vogliono porre fine al dominio dei demoni di Onigashima insieme al giovane nato da una pesca.

Mentre i tre di sopra sono dediti alla giustizia, una ulteriore raffigurazione sorge per Fujitora e Ryokugyu, con quest'ultimo ancora misterioso. La tigre e il toro potrebbero essere invece le rappresentazioni di personaggi che vanno contro l'ordine costituito. Ovviamente Eiichiro Oda non ha né smentito né confermato la teoria del fan nella risposta, lasciando un alone di mistero.

Questo può aiutare a scoprire quale sarà l'esito della battaglia che sta andando in scena in ONE PIECE?Il problema di Wanokuni sarà finalmente risolto? Intanto il manga di ONE PIECE presenta un nuovo personaggio che potrebbe ribaltare le sorti della saga.