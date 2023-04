ONE PIECE: una teoria dei fan rivela qual è il vero obiettivo di Kuzan

Da uno dei migliori Ammiragli della Marina, a ribelle alleato e membro della ciurma dei pirati di Barbanera, Kuzan è attualmente uno dei personaggi più potenzialmente pericolosi della serie di ONE PIECE, essendo a conoscenza di grandi segreti grazie alla sua carriera militare e al fianco di uno degli Imperatori che governano sul Nuovo Mondo.

Nel corso degli anni Eiichiro Oda ha abituato i lettori della serie a continui giochi di poteri, sotterfugi, personaggi doppiogiochisti e cambiamento di fazioni. Uno dei più significativi colpi di scena a riguardo è stata la decisione di Aokiji di divenire un pirata, e di allearsi con una, se non la, ciurma attualmente più pericolosa sulle acque del Nuovo Mondo. Conosciuto ora come Kuzan, l’ex Ammiraglio si era scontrato contro Akainu per raggiungere la posizione di Grand Ammiraglio in seguito al ritiro di Sengoku.

Ricevuta una sonora sconfitta quindi Aokiji optò per un percorso opposto, ma è proprio quella pesante sconfitta ad aver alimentato una teoria dei fan piuttosto interessante. Il capitolo 1081 ha mostrato, in un rapido flashback, come sia stato Barbanera a chiedere ad Aokiji di entrare a far parte del suo equipaggio. Inizialmente l’uomo della Marina era contrario, ma le grandi doti persuasive di Barbanera, e la consapevolezza di essere finalmente libero, lo spinsero ad accettare.

Dopotutto, l’obiettivo di far fuori Akainu è condiviso sia da Teach che da Kuzan, e quest’ultimo potrebbe rivelarsi decisivo per il crollo del Governo Mondiale, qualora le sue conoscenze si rivelassero utili a tale scopo. Inoltre, in base a questa teoria, Kuzan potrebbe aiutare Barbanera a raggiungere il suo scopo, per poi distruggere la Marina e ricostruirla secondo le sue direttive.

Voi cosa ne pensate? Credete che Kuzan ricoprirà un ruolo centrale nel futuro della serie? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire quale serie tra Naruto e ONE PIECE è migliore secondo ChatGPT, e agli spoiler sul capitolo 1082 di ONE PIECE.