ONE PIECE e la teoria di un fan: abbiamo già visto Who's Who in passato nel manga?

Il mondo di ONE PIECE è ricco di personaggi che a volte tornano, o elementi nascosti che poi hanno ripercussioni importanti sulla trama, anche dopo svariati anni. Per questo il fandom di ONE PIECE è sempre attento ad ogni apparizione, sia di personaggi che di oggetti, che per quanto minimi possono avere influssi futuri importanti.

Con il capitolo 1017 di ONE PIECE chi ha portato i riflettori su di sé è certamente Who's Who. Il membro del Tobi Roppo è ora uno dei pirati più forti sotto il comando di Kaido, ma in passato è stato un membro della CP9, l'organizzazione segreta del Governo Mondiale. Questo ha fatto nascere alcune teorie sul suo conto, dato il passato misterioso del personaggio.

L'utente SoulStorm ha postato su Twitter un paragone tra due personaggi: quello in basso è per l'appunto Who's Who, mentre quello in alto è un membro della CP9 che fu mandato a Ohara poco prima del Buster Call. Dato che l'incidente di Ohara è avvenuto 22 anni prima dell'inizio della storia e che Who's Who è stato incarcerato 12 anni prima dopo l'incidente col Frutto Gom Gom, è possibile che i due personaggi siano in realtà la stessa persona.

Il paragone tra le tavole sembra infatti mostrare una certa somiglianza nelle pose e nelle movenze oltre che nel colore dei capelli, di tono leggermente diverso ma comunque simile. Secondo alcune ipotesi, Who's Who sarebbe stato molto giovane in quel periodo, forse quindicenne o sedicenne, ma dato che lui stesso ha detto di avere la stessa forza di Lucci, che entrò nel CP9 a soli 13 anni, ciò non è impossibile.

Pensate che Who's Who sia quel membro della CP9 visto nel flashback di Ohara? Oppure era suo padre? Soltanto il tempo e i futuri capitoli di ONE PIECE ci diranno se questa teoria è realtà.