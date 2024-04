One Piece: una nuova teoria getta luce sull'origine dei Frutti del Diavolo

Tra le domande a cui la saga finale di One Piece necessita di dare una risposta, figura indubbiamente quella relativa alle origini dei Frutti del Diavolo. E per quanto Oda abbia iniziato ad anticipare una risoluzione a questo annoso interrogativo, non esiste ancora una chiara spiegazione all'enigma: su cui una nuova teoria desidera ora gettare luce.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le tipologie di Frutti del Diavolo viste in One Piece, tali enigmatici manufatti appaiono, già a partire dalla loro stessa suddivisione in classi, degli elementi sfuggevoli e di difficile categorizzazione. La loro natura tripartita (Rogia, Zoan e Paramisha) nasconde, in realtà, un corpus di variazioni decisamente eclettico, al punto che i Frutti possono – o meglio, devono – essere riletti alla luce di molteplici sotto-categorie e classi collaterali, per essere indagati nel profondo, consentendo così, a chi legge/guarda, di comprendere tutte le abilità che essi restituiscono a coloro che hanno la fortuna (o la sfortuna?) di assorbirli. Una questione, questa, che denota un grado di comprensione ancora più complesso e stratificato nel momento in cui la associamo alle spiegazioni che Eiichiro Oda (tramite il personaggio di Vegapunk) ha offerto in merito alla loro (supposta) origine durante il ciclo di capitoli di Egghead.

A detta del geniale scienziato, infatti, i Frutti del Diavolo rappresentano la manifestazione dei desideri più reconditi dell'individuo: e in quanto tali, assumono forme e configurazioni diverse, a seconda della natura (positiva, negativa, oscura od edificante) del desiderio espresso dal singolo pirata, cittadino o membro delle istituzioni. E in continuità con questa singolare genesi, una volta che un Frutto emerge dal mare sotto forma di “fantasia incarnata”, priva chi lo assorbe della capacità di resistere allo spirito marittimo, proprio perché la sua natura entra in opposizione con la materia acquatica. Ma nonostante il dottore abbia ricollegato a questa origine le radici fondative dei Frutti, è lecito pensare che esistano ulteriori segreti dietro questo particolare fenomeno, di cui appunto la teoria “emersa” in queste ore tra le community online di One Piece si propone di rivelare il mistero.

Secondo alcuni lettori, infatti, i Frutti si manifesterebbero sì a partire dai desideri sepolti nei cuori degli individui, ma solo in seguito ad una loro pregressa maturazione. E dal momento che in natura ogni frutto attraversa i propri processi di sviluppo sugli alberi, ecco che tali enigmatici elementi potrebbero essere colti da un fantomatico ed ancestrale “Albero dei Frutti del Diavolo”, ubicato possibilmente nel punto apicale della Red Line. E la ragione da cui questa speculazione trae spunto, è da ritrovare proprio nell'attitudine di Oda a delineare alberi dalla configurazione apertamente simbolica.

Del resto, nel mondo di One Piece esistono due arbusti millenari dalle potenzialità quasi magiche, ovvero Eva ed Adam. E se il primo fornisce energia solare all'intera isola degli Uomini Pesce, mentre dal secondo è stato tratto il legno per la costruzione della Oro Jackson e della Sunny, ecco che la possibilità che esista un terzo albero dotato di proprietà straordinarie potrebbe non apparire così remota o azzardata. Anche se è lecito nutrire dubbi a riguardo.

