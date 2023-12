ONE PIECE: la teoria incredibile delle tre personalità di Barbanera

Fra le tante teorie che riguardano Barbanera e ONE PIECE ce n'è una che è molto gettonata, più specificamente sul fatto che il pirata abbia tre personalità, e non solo, al suo interno. Ve la spieghiamo con i dettagli che sono emersi negli anni.

Cominciamo con quella che sembra una vera e propria ossessione per il numero 3 di Barbanera. La sua bandiera pirata ha infatti tre teschi attaccati (così come sono tre gli anelli alla sua lunga barba o le pistole che porta). Questo potrebbe significare che al momento ha tre frutti del diavolo, il suo (Dark-Dark), quello di Barbabianca (Gura-Gura) e un terzo di cui non siamo a conoscenza. Tra l'altro, Barbabianca è come Kuma in ONE PIECE?

La teoria vuole che Barbanera abbia quindi anche tre personalità, anzi, tre persone al suo interno, con tre cuori così come tre intestini eccetera. Questo potrebbe essergli dato da un frutto che ha mangiato prima del Dark-Dark e del Gura-Gura, e che gli ha permesso di immagazzinarne altri senza problemi per il suo corpo.

Marco la Fenice aveva detto che il corpo di Barbanera era diverso dagli altri, così come Luffy e Zoro si erano riferiti al personaggio con un "loro" e non con un "lui". Potrebbe quindi avere tre teste, con le altre due nascoste nel resto del corpo (magari dietro i capelli o dentro la pancia), oppure il terzo frutto gli darebbe la possibilità di avere tre corpi dentro uno mantenendo solo una testa.

In ultimo c'è il cambio di umore di Barbanera: in ONE PIECE lo vediamo in diverse situazioni dal punto di vista emotivo, molto distanti fra loro e sembra strano possano essere tutte della stessa persona.

E secondo voi questa teoria potrebbe funzionare? Se volete c'è anche quella per cui Barbanera vuole resuscitare Rocks in ONE PIECE. Diteci la vostra nei commenti!