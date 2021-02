ONE PIECE: una teoria rivela chi sono due personaggi della CP0

Il mondo di ONE PIECE è vasto, con Eiichiro Oda che ha creato tante isole e quindi molti personaggi, ognuno collegato agli altri. Avvenimenti e situazioni sono generate dall'unione di tanti legami talvolta sorprendenti. Ormai Oda ci ha abituati a veder spuntare personaggi a distanza di anni o saghe con ruoli importanti.

E anche la nuova teoria di ONE PIECE si concentra su una situazione del genere. Tornando al passato di Big Mom, raccontato nel flashback di Whole Cake Island, la piccola Linlin viveva con madre Caramel e altri bambini. Uno di questi lo si vede indossare sempre una maschera particolare, l'altro è invece appartenente alla tribù braccialunghe.

Decenni dopo, la CP0 si è presentata da Orochi. Il terzetto, che abbiamo rivisto anche in ONE PIECE 1003, ha un personaggio che sembra un capo e poi due sgherri alti ai lati. Secondo un utente, quei due personaggi li abbiamo già visti proprio nel passato di Big Mom. In basso potete osservare l'immagine postata su Reddit che mette a confronto i bambini e i due uomini adulti, con le caratteristiche che sembrano effettivamente simili. Pensate che questa teoria di ONE PIECE sia veritiera?

Intanto la CP0 ha altri guerrieri fortissimi tra le sue fila come Rob Lucci, ex nemico di Rufy.