ONE PIECE: una teoria rivela chi sarà a sconfiggere Kaido

Un fan della serie di ONE PIECE ha elaborato una teoria, particolarmente minuziosa, per giustificare il personaggio che, secondo lui, sconfiggerà Kaido. Leggiamo insieme i dettagli.

Nella serie di ONE PIECE, il villain chiamato Kaido, aveva una brutta fama ancor prima del nuovo arco narrativo dedicato a Wano Country, grazie ai suoi Pirati delle cento Bestie. Al seguito degli scontri tra il leader malvagio e i pirati di Cappello di Paglia, i fan hanno cominciato a speculare e a creare nuove teorie per stabilire chi sarà il Mugiwara in grado di sconfiggere l’imponente imperatore.

Un utente ha condiviso su Reddit la sua dettagliata e estremamente complessa teoria riguardo chi sarà a dare il colpo di grazia a Kaido. Secondo Zorojaan, sarà lo spadaccino dai capelli verdi, Roronoa Zoro a sconfiggere definitivamente Kaido. Prendendo in considerazione la potenza che Zoro ha mostrato finora, e soprattutto la sua nuova potentissima spada chiamata Enma, sembra plausibile quanto affermato. Potete trovare il post con l’intera teoria in calce alla notizia.

Se nell’anime Kaido ha fatto poche apparizioni nel paese di Wano, nel manga la sua minaccia è diventata reale, dato che continua a voler annientare sia Monkey D. Luffy che l’intero equipaggio. Attualmente Kaido sta affrontando Big Mom, un’altra imperatrice. I due avevano stabilito in precedenza di lasciare perdere Luffy, in realtà ognuno di loro voleva fermare il capitano dei Mugiwara. Di sicuro uno scontro intenso, che speriamo di vedere anche nella trasposizione anime.

Se sarà davvero Zoro ad affrontare la battaglia finale contro Kaido, lo scopriremo nel corso di questo arco narrativo. Ricordiamo che Kaido ha tentato in passato di sconfiggere Barbabianca e che può trasformarsi in un drago enorme grazie ai poteri del frutto del diavolo che ha ingerito.